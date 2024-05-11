ملك حمزة تضيف مقعدا جديدا لمصر في الجمباز بأولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت ملك حمزة لاعبة المنتخب الوطني لجمباز الترامبولين تذكرة تأهلها لأولمبياد باريس 2024 خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في تونس بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحجزت ملك حمزة مقعدها في أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي بالبطولة الأفريقية في تونس.

بهذه النتيجة يرتفع عدد مقاعد الجمباز المصري في أولمبياد باريس إلى 9 مقاعد بواقع 6 للجمباز الإيقاعي في الفرق والفردي ومقعدين للجمباز الفني رجال وسيدات ومقعد لملك حمزة في الترامبولين.

وكانت بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات المشاركة في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، حققت ثلاث ميداليات ذهبية

حيث نجح منتخب مصر للرجال فى تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الاول فرق

كما توجت ناشئات مصر لجمباز الترامبولين بالمركز الاول والميدالية الذهبية فرق

ونجح منتخب مصر ناشئين لجمباز الترامبولين فى الحصول علي المركز الاول فرق والميدالية الذهبيه

وتشارك بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:

عمر وائل

سيف هاني

عمر زايد

رامز ضياء

المدير الفني:

الكابتن/ احمد سعيد

المدربين:

الكابتن/ سيف آسر

الكابتن/ احمد ابوالعلا

يمثل منتخب مصر للانسات:

ملك حمزة

أشرقت شريف

يمثل منتخب مصر للناشئين:

محمد شاهين

عمر فرج

احمد الشربجي

اسماعيل داو

يمثل منخب مصر للناشئات:

أيتن عابدين

لمار شوعيب

خديجة محمد

سجي عبد الحميد

المدربين:

الكابتن/ يوسف شعلان

الكابتن/ ايمن سليم