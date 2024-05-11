ياسر والشحات.. دكة بدلاء الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت دكة بدلاء الأهلي لمواجهة بلدية المحلة جلوس 9 لاعبين، من بينهم لاعبان شاركا بشكل أساسي في مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي: عمر كمال - ياسر إبراهيم - حسين الشحات - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - محمود الزنفلي - أنتوني موديست - كريم فؤاد.

ومن جانبه أعلن مارسيل كولر التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة البلدية، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ربيعة - متولي - هاني - معلول.

خط الوسط: أكرم - مروان - إمام.

خط الهجوم: رضا سليم - تاو - كهربا.

وتبدأ مباراة المارد الأحمر والبلدية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت.

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