موعد عودة تريزيجيه من الإصابة

كشفت تقارير صحفية، موعد عودة الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابوزن سبور، من الإصابة والمشاركة رفقة فريقه ومنتخب مصر.

وكان قد تعرض تريزيجيه للإصابة في مباراة فريقه ضد سامسون سبور في منافسات الدوري التركي، وعادر الملعب على آثر هذه الإصابة.

وتابع التقرير أن تريزيجيه سيعود للملاعب في خلال 10 أيام ، بعد أن تعرض للإصابة في عضلة السمانة.

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وواصل التقرير أن تريزيجيه يتبع الآن برنامج تأهيلي يحعله يعود في أسرع وقت ممكن للعودة للمشاركة مع فريفه ورفقه رفقة منتخب بلاده.

وأضاف أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يتابع حالة تريزيجيه بشكل يومي، بسبب استعدادات المنتخب الوطني لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بـ تصفيات كأس العالم 2026.

واختتم التقرير أن تريزيجيه سيلحق معسكر منتخب مصر المقبل، والمقرر يوم 28 من شهر مايو الجاري، استعدادًا لمواجهات تصفيات كأس العالم 2026.