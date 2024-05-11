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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

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تمكن فريق ، من تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره نادي غرناطة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023 – 2024.

وبهذه النتيجة، عزز ريال مدريد صدارته لـ الدوري الإسباني  بـ 90 نقطة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 21 في المركز التاسع عشر.

وحل ريال مدريد نظيره غرناطة، على ملعب “لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ويتبقى 3 مباريات فقط لـ فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وبستعد لخوض نهائي أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني يوم 1 بونيو القادم.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 87 نقطة

2- جيرونا 75

3- 73

4- أتلتيكو مدريد 67

5- أتلتيك بيلباو 61

6- ريال سوسييداد 54

7- ريال بيتيس 52

8- فالنسيا 47

9- فياريال 45

10- خيتافي 43

11- ديبورتيفو ألافيس 42

12- إشبيلية 41

13- أوساسونا 39

14- لاس بالماس 37

15- سيلتا فيجو 34

16- رايو فاليكانو 34

17- ريال مايوركا 32

18- قاديش 26

19- غرناطة 21

20- ألميريا 17

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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