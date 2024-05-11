ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

تمكن فريق ريال مدريد، من تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره نادي غرناطة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023 – 2024.

وبهذه النتيجة، عزز ريال مدريد صدارته لـ الدوري الإسباني بـ 90 نقطة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 21 في المركز التاسع عشر.

وحل ريال مدريد نظيره غرناطة، على ملعب “لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ويتبقى 3 مباريات فقط لـ فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وبستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني يوم 1 بونيو القادم.

أقرأ أيضًا.. موديست ينقذ الاهلي من فخ التعادل بفوز قاتل على بلدية المحلة في الدوري

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 87 نقطة

2- جيرونا 75

3- برشلونة 73

4- أتلتيكو مدريد 67

5- أتلتيك بيلباو 61

6- ريال سوسييداد 54

7- ريال بيتيس 52

8- فالنسيا 47

9- فياريال 45

10- خيتافي 43

11- ديبورتيفو ألافيس 42

12- إشبيلية 41

13- أوساسونا 39

14- لاس بالماس 37

15- سيلتا فيجو 34

16- رايو فاليكانو 34

17- ريال مايوركا 32

18- قاديش 26

19- غرناطة 21

20- ألميريا 17