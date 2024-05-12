بعد عرض الهلال السعودي التاريخي.. نجم برشلونة يحدد موقفه

حدد البرازيلي رافينيا دياز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، موقفه من عرض الهلال السعودي التاريخي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي الهلال السعودي تقدمت بعرض تاريخي بقيمة 100 مليون، من أجل الحصول على خدمات دياز، في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية، إلى أن دياز ليس لديه نية في الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، رغم العرض الضخم الذي تقدم به الهلال.

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وكان نادي الاتحاد السعودي قد أبدى رغبته في التعاقد مع رافينيا، قبل دخوله دائرة اهتمام الهلال في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي بعد أن حقق الفوز على نظيره الحزم، أمس السبت في الجولة 31، برباعية مقابل هدف.