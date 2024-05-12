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علاء ميهوب مديرًا رياضيًا لمودرن فيوتشر

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن علاء ميهوب مدير رياضي للنادي، وإلغاء منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

ويعد الكابتن علاء ميهوب أحد نجوم الكرة المصرية كلاعبًا في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكذلك في المجال الإداري بالقلعة الحمراء ونادي مودرن فيوتشر.

وكانت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، قد تواصلت مع مصدر داخل نادي فيوتشر، والذي أكد على إقتراب طلعت يوسف بشكل كبير من تولى المهمة الفنية لفريق مودرن فيوتشر وتقديم تامر مصطفى استقالته .

ومن المقرر أن يرحل  تامر مصطفى عن تدريب مودرن فيوتشر بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية محلياً بجانب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية امام الزمالك.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في مباراته الماضية امام البنك الأهلي ليتراجع الفريق للمركز 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة فقط .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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