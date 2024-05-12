لاعب طائرة الأهلي يجري جراحة ناجحة في ركبة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - خضع سيف عابد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي لأهلي لعملية جراحية لكي ورم في قصبة الساق.

وتعرض سيف للإصابة بعد التتويج بالسوبر المصري أمام الزمالك في فبراير الماضي، ولكنه استقر على تأجيل العملية إلى نهاية الموسم ليساهم في التتويج بالرباعية مع الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تنفيذ برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز برباعية كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة إفريقيا والتأهل لبطولة العالم للأندية وكأس مصر