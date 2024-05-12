تشكيل الزمالك لمواجهة نهضة بركان.. ثلاثي في الهجوم

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نهضة بركان في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري، على الملعب البلدي ببركان، في نهائي الكونفدرالية.

وسيتم نقل أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت المغرب.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر..

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الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

الهجوم : أحمد مصطفى ” زيزو” – سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله ” نيمار” و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.