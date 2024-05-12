اخبار الرياضه

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. الخليج 365 يكشف عدد الحضور الجماهيري لمباراة الترجي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" موقف الجهات الأمنية من حضور الجماهير لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي تسلم خطابا رسميا من الجهات المعنية بالموافقة على حضور 52 ألف مشجع في مباراة الترجي.

ويحق للأهلي بحضور جماهيري 50 ألف، والترجي التونسي 2000 فقط.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 25 مايو.

اقرأ أيضًا:

بعد هجوم الجماهير عليه.. أول رد من معلق مباراة الأهلي وبلدية المحلة

من الذاكرة.. عندما صفع رئيس نادي نهضة بركان حكم مباراة الزمالك (صور)

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا