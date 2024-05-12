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تشكيل هجومي للزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان، المقرر لها العاشرة مساء اليوم، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " " و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

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