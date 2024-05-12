الزمالك يتأخر بهدفين أمام نهضة بركان في الشوط الأول من ذهاب نهائي الكونفدرالية

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية، متأخرًا بهدفين.

وحل الزمالك ضيفًا على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الأول من اللقاء في الدقيقة 13، عن طريق إيسوفو دايو، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ على حسام عبد المجيد.

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وأضاف عادل تهيف، الهدف الثاني لصالح نهضة بركان في شباك الزمالك خلال الدقيقة 32، من ضربة رأسية تغالط عواد وتسكن المرمى.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

الهجوم : أحمد مصطفى ” زيزو” – سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله ” نيمار” و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.