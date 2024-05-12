أرقام مميزة لـ كوكا بعد هدفه في شباك بشكتاش بـ الدوري التركي

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم الدولي أحمد حسن كوكا، في مباراة ألانيا سبور ضد بشكتاش.

ونجح أحمد حسن كوكا، في قيادة فريقه ألانيا سبور للتعادل مع نظيره بشكتاش، بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري التركي.

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وشارك كوكا، بديلًا في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 79، بتسديدة رائعة من أمام المرمى.

تقييم كوكا في مباراة ألانيا سبور ضد بشكتاش

وبحسب سوفا، فإن كوكا حصل على تقييم 7.3، وسجل هدفًا وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 0.51٪، وسدد تسديدة واحدة على المرمى وواحدة بعيدًا عن المرمى.

ولعب الدولي المصري، 26 دقيقة، ولمس الكرة 11 مرة، وسدد 6 تمريرات صحيحة من 8 بدقة 75٪، وأرسل كرة طولية صحيحة، وفقد حيازته على الكرة مرتين.