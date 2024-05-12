الترجي التونسي يحقق انتصارًا قاتلًا على النجم الساحلي قبل مواجهة الاهلي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الترجي فوزًا قاتلًا على حساب النجم الساحلي، في بطولة الدوري التونسي، قبل الصدام المرتقب أمام الاهلي.

ولعب الترجي ضد النجم الساحلي، اليوم الأحد، في كلاسيكو الجولة السابعة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي.

وانتصر الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب النجم الساحلي، قبل اللقاء المرتقب أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وسجل راقي العواني، الهدف الأول في اللقاء لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 13، ثم تعادل رودريجو، لأصحاب الأرض في الدقيقة 18.

وأضاف حسام الدين غشة، هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، ثم تعادل للضيوف اللاعب صلاح برهومي، خلال الدقيقة 68.

وخطف ياسين مرياح، هدف الفوز لصالح الترجي التونسي في الدقيقة 85، عن طريق ركلة جزاء.

ورفع الترجي رصيده إلى 17 نقطة في صدارة ترتيب الدوري التونسي، بينما يتوقف النجم الساحلي عند 8 نقاط في المركز الخامس.