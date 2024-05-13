حسام المندوه..الحكم حجم لاعبى الزمالك أمام نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن البعثة كانت تتمنى تحقيق نتيجة أفضل من مباراة نهضة بركان التي جمعت الفريقين في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: بدأنا الترتيب لمباراة العودة وهناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الإدارة لوضع كافة الترتيبات الخاصة باللقاء.

وأضاف : نثق بشدة في دعم الجماهير وأنها سوف تحتشد في مدرجات ستاد القاهرة، والهدف الذي سجله سيف الجزيري منحنا الأمل في الحصول على البطولة.. التحكيم قام بتحجيمنا وسوف نجتمع في مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي سوف يلبي كافة متطلبات الجهاز الفني ويوفر له كل الأجواء لتقديم أفضل ما يمكن.