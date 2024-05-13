الزمالك راحة من التدريبات بعد العودة من المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

واستغرقت رحلة الطيران إلى القاهرة حوالي خمس ساعات تقريباً.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لببب وفر طائرة خاصة للفريق في رحلة المغرب لتوفير كافة سبل الراحة للفريق.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.