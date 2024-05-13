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تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق ،تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن الجولة 35 من .

ويبحث برشلونة عن الفوز من أجل إنهاء الموسم في المركز الثاني مستغلًا تعثر جيرونا، حيث أن صاحب المركز الثاني سيشارك في بطولة السوبر الإسباني الومسم المقبل.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: ماك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جوليس كوندي، كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

الملعب: إيلكاي جوندوجان، أندريس كريستنسن، بيدري جونزاليس.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا ألكانتارا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : إينياكي بينيا، كوشين، أراوخو، ماركوس ألونسو، هيكتور فورت، سيرجي روبيرتو، أوريول روميو، فيرمين لوبيز، فيران توريس، جواو فيليكس، فيتور روكي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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