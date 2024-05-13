أستون فيلا يقترب من ضم نجم انترميلان الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو ان مفاوضات نادي انترميلان لتجديد تعاقده مع مدافعه الهولندي الدولي دنزل دامفريز باءت بالفشل بعدما رفض المدافع الهولندي العرض الذي تقدمت به ادارة الانتر .

وكانت أدارة نادي أنترميلان قد قررت الدخول في مفاوضات مع الهولندي دنزل دامفريز لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وتقدمت بالفعل بعرض رسمي لممثلي الاعب الا ان رد الاعب جاء سلبيا برفض تجديد التعاقد لرغبته في قيمة تعاقد اكبر ربما لا يستطيع نادي الانتر تلبيتها .

واكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو ان دامفريز لديه عرضا كبيرا من نادي استون فيلا الانجليزي للانتقال للعب في الدوري الانجليزي اعتبارا من بداية الموسم المقبل وهو ما يجد ترحيبا قويا من الدولي الهولندي خاصة بعدما اقترب استون فيلا من التأهل بشكل رسمي الى المشاركة في دوري أبطال اوربا الموسم المقبل .

واشارت الصحيفة الايطالية ان نادي الانتر لم يهدر الكثير من الوقت في المفاوضات مع دامفريز بل على الفور حدد بديله وهو لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي عمار ديديتش .

واشارت لاجازيتا ديللو سبورتو ان عمار ديديتش برز بشكل ممتاز مع فريق في الدوري بالنمسا وهو اهم اسم حاليا لدى الانتر لتعويض انتقال دامفريز الى الدوري الانجليزي .