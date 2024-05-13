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ليفربول يخطط للتعاقد مع بديل محمد صلاح من قلب برشلونة

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محمد صلاح- ليفربول

محمد صلاح-

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع بديل الدولي المصري محمد صلاح، من قلب الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة، حول قيام ليفربول بالبحث عن جناح جديد لخلافة الدولي المصري محمد صلاح، في ظل الشكوك حول مستقبله.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم المقبل 2025، حيث يعد هدفًا لأندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبحسب صحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية، فإن ليفربول اختار رافينيا دياز مهاجم نادي برشلونة، ليكون بديل لقائد منتخب مصر في الموسم المقبل.

وأوضحت أن الريدز سيدخل في صراع مع عدد من أندية للتعاقد مع رافينيا دياز، من برشلونة في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال وتشيلسي، لديهم رغبة في ضم لاعب برشلونة، خاصة أن النادي الإسباني لا يمانع رحيله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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