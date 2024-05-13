بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر أمام السد

شارك الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة في وداع فريقه لبطولة كأس أمير قطر، على يد السد.

وخسر فريق الوكرة بهدف دون رد أمام نظيره السد، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمير قطر، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين.

وشارك حمدي فتحي بشكل أساسي مع الوكرة أمام نظيره السد، في دور ربع نهائي كأس أمير قطر، وحصل على كارت أصفر في الدقيقة 90+5.

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وسجل هدف الفوز لصالح السد في شباك الوكرة، بغداد بونجاح في الدقيقة 20 من صناعة جونزالو بلاتا.

وكان حمدي فتحي قد انتقل إلى صفوف الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وحقق بطولة مع الفريق حتى الآن.

وساهم اللاعب المصري في تتويج فريق الوكرة ببطولة كأس قطر أمام نظيره الريان، بعد أن تخطى عقبة السد في دور نصف النهائي.