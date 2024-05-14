أحمد سليمان رئيسا للجنة المنظمة لنهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر تكليف أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، بمسؤولية رئاسة اللجنة المنظمة لإياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" مجلس إدارة نادي الزمالك اتفق على أن يتولى أحمد سليمان مهام التنسيق والتنظيم لمباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي من كل الجوانب الإدارية".

والجدير بالذكر، أن بعثة الزمالك وصلت للقاهرة صباح الاثنين، بعد هزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.