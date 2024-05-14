إقالة جالاردو من تدريب الاتحاد السعودي

استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي، على انتهاء علاقتها بالمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلن عنه الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث أوضح أنه تقرر بشكل نهائي إقالة جالاردو مم تدريب نادي الاتحاد السعودي.

وكتب رومانو في تغريدة عبر منصة إكس: “انتهى الأمر بين مارسيلو جالاردو والاتحاد السعودي، من المقرر أن يرحل المدرب الأرجنتيني عن الاتحاد، لم يتم تحديد رحيله الآن أو في نهاية الموسم، لكن جالاردو سيرحل عن الاتحاد”.

اقرأ أيضًا.. ميدو يكشف مفاجأة بخصوص صراع الاهلي وبيراميدز واتحاد الكرة

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة جمعهم من 31 مباراة.

ولم ينجح الاتحاد الاتحاد في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مباريات له، حيث خسر 3 لقاء في بطولة الدوري السعودي، فيما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال من دور نصف النهائي.