الامارات | الوحدة يعرقل الوصل.. ويزلزل الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل الوحدة المنافسة على لقب الدوري، بعد فوزه على الوصل المتصدر 4-1، أمس، بينما حافظ شباب الأهلي على حظوظه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بتغلبه على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما حقق النصر فوزاً صعباً على خورفكان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ23.

وتوقف رصيد المتصدر الوصل عند 55 نقطة، أما الوحدة فتقدم إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، فيما تعقّد موقف فريق الإمارات بتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ13، ووصل رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة في المركز الـ12. وجاءت مباراة الوصل والوحدة مثيرة، بعدما تقدم «العنابي» بهدف مبكر من ركلة جزاء، أحرزها عمر خريبين (5)، ورد سفيان بوفتيني بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الإيراني أحمد نور الله الهدف الثاني للوحدة من تسديدة قوية خدعت الحارس خالد السناني (62)، قبل أن يضيف فاكوندو الهدف الثالث (86)، وأحمد نور الله الهدف الرابع، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة وتلقي الوصل الخسارة الأولى في الدوري.

وفي مباراة ثانية، فرض شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق الأولى، وأحرز مؤنس دبور الهدف الأول من كرة عرضية لعبها كارتابيا، وارتدت من دفاع «الصقور»، وأكملها دبور في المرمى (7).

ودخل فريق الإمارات أجواء اللقاء بعد مرور 25 دقيقة، ولعب إسماعيل الحمادي كرة جميلة خلف مدافعي شباب الأهلي، انفرد على إثرها الإسباني باكو ألكاسير، وسدد الكرة من فوق الحارس حسن حمزة محرزاً هدف التعادل (29).

وأهدر ألكاسير فرصة محققة في الدقيقة 36، وردّ شباب الأهلي بإحراز الهدف الثاني من كرة لعبها دبور وقابلها إيغور جيسوس بتسديدة في المرمى (39).

وارتفعت الإثارة في الشوط الثاني بعدما أحرز إسماعيل الحمادي الهدف الثاني بطريقة رائعة (55)، وردّ «فرسان دبي» سريعاً بإحراز إيغور جيسوس الهدف الثالث (56)، لينتزع شباب الأهلي الفوز ويواصل الضغط على الوصل في سباق المنافسة على اللقب. في المقابل، بدأ خورفكان مباراته أمام النصر بشكل جيد، وأحرز الهدف الأول بعد مجهود فردي من محمد عوض، الذي خطف الكرة من سمير مميسيفيتش ولعب كرة عرضية تابعها لورينسي بتسديدة قوية داخل المرمى (15)، بينما «نقطة التحوّل» كانت خطأ من لاعب خورفكان ديفيد نينغو الذي سدد الكرة برأسه باتجاه مرماه وارتدت من العارضة، ووصلت إلى كيفن أغودلو الذي سدد الكرة في المرمى محرزاً هدف التعادل للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أحزر الإيطالي مانولو غابياديني الهدف الثاني لـ«العميد» من كرة عرضية لعبها أغودلو وحولها غابياديني برأسه في المرمى (57)، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.