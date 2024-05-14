‎4‎‏ عوامل سحرية جذبت مبابي لحلم ريال مدريد ‏

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي رسمياً انتهاء علاقته بنادي باريس سان جيرمان، ويترقب الجميع إتمام خطوته المنتظرة بالانتقال إلى ريال مدريد.

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لم يكن سراً خافياً على أحد أن مبابي يرغب في تمثيل ألوان الميرنجي، وظل اسمه لسنواتٍ مُقترن بخطوة الانتقال إلى النادي دون أن يتم ذلك فعلاً.

مرت الأيام وأصبح الحلم أقرب إلى الحقيقة، وأضحى مبابي على بُعد حجر من العاصمة مدريد.

ولكن يبقى السؤال مطروحاً عن سبب انجذاب مبابي لحلم ريال مدريد على الرغم من أنه صنع لنفسه مكانة أسطورية في نادي باريس سان جيرمان، ويُعد من الأعلى دخلاً في تاريخ كرة القدم.

ويمكننا أن نوجز أسباب انجذاب مبابي لحلم ريال مدريد في 4 عوامل رئيسية.

عامل التاريخ

هناك فارق في التاريخ بين ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد، فالنادي الإسباني عريق وتأسس في عام 1902.

فيما تأخرت سنة تأسيس نادي باريس سان جيرمان حتى عام 1970، ويظهر الفارق الكبير بين تاريخ الناديين.

ويعود أول لقب لفريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لموسم 1985/ 1986، حينها كان يملك ريال مدريد 17 لقباً في الدوري الإسباني ! .

فارق الشعبية

اكتسب ريال مدريد شعبيته بفضل نجاحاته المُبهرة على مدار ما يزيد عن القرن، في حين نجح الباريسيون في تحقيق شعبية كبيرة بفضل النجوم الذين ضمهم النادي خلال السنوات الأخيرة.

وبالتأكيد فإن الفارق في الشعبية بين الناديين هائل ولا يُمكن تجاهله بأي صورة من الصور.

ويُمكننا أن نُدلل على فارق الشعبية بين الناديين بمُقارنة أرقام المُتابعين للحساب الرسمي على موقع تويتر (إكس) لكل نادي.

فحساب ريال مدريد الرسمي يُتابعه ما يقارب 50 مليون مُتابع، فيما لا يُتابع حساب باريس إلا قرابة 15 مليوناً فقط، وبالطبع هذا يمنحنا إشارة لفارق الشعبية.

فرصة الفوز بالبطولات

وسيكون مبابي أيضاً مع ريال مدريد صاحب حظوظ أكبر في الفوز بالألقاب، فالنادي الإسباني هو بحق النادي الأكبر والأنجح في أوروبا وبالأرقام.

فنادي ريال مدريد على أعتاب تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا (البطولة الأهم في القارة العجوز) للمرة رقم 15 في التاريخ، في حين لم ينجح الباريسيون في حصد اللقب ولو لمرة واحدة حتى الآن.

السير على خطى الأسطورة

العامل الأخير سيكون من نصيب الدون كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد، ولم يُخفي مبابي أبداً محبته الكبيرة للنجم البرتغالي.

وبالتأكيد فإن نجاح رونالدو المُبهر مع ريال مدريد هو عامل جاذب لمبابي من أجل السير على خطى قدوته ومثله الأعلى.

وحينها سيكون مبابي قد وضع قدمه على أول طريق حصد الألقاب الفردية المرموقة وعلى رأسها جائزة الكرة الذهبية