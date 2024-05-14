ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ريال مدريد لمواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، بعدما نجح الملكي في تحقيق لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



وكان ريال مدريد قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد تحقيقه الفوز على بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، فالفيردي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أردا جولر، خوسيلو.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

بينما ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس.