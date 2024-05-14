موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم مواجهات قوية اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من مايو الجاري، حيث ستُلعب عدد من المباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني والمصري.



ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد مواجهات قوية أمام ديبورتيفو ألافيس، بينما سيلعب مانشستر سيتي موقعة مصيرية أمام توتنهام.

موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري العام المصري، في المباراة المقرر إقامتها فى تمام الرابعة عصرًا.

بينما سيواجه طلائع الجيش نظيره الإسماعيلي في تمام السابعة مساءًا، حيث ستُنقل منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم عبر قناة "أون تايم سبورتس".

بينما على الصعيد الأوروبي، فيواجه توتنهام نظيره مانشستر سيتي، في المواجهة المصيرية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم من قبل السيتزين، والتي ستنطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر نقل مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

فيما سيلعب ريال مدريد مواجهة تحصيل حاصل أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، والتي ستنطلق في تمام العاشرة والنصف مساءًا، والتي ستُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.