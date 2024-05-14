موعد قمة مانشستر سيتي وتوتنهام الحاسمة اليوم في الدوري الإنجليزي.. القناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف توتنهام نظيره مانشستر سيتي، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، مع مباراة أقل للسيتي وهي التي سيخوضها اليوم، بينما يحل توتنهام في المركز الخامس وفي رصيده 63 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجى، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميو، فان دي فين، دراجوشين.

خط الوسط: سار، بيتانكور، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

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تذاع المباراة حصريا على بين سبورتس ١.