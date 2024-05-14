مدرب الترجي يستبعد ثنائي الفريق قبل مباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالي كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي استبعاد ثنائي الفريق من مباراة الأهلي المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب رادس بتونس.





ويواجه الأهلي نظيره الترجي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس في تونس، على أن تكون مباراة الإياب يوم 25 مايو من الحالي على ستاد القاهرة الدولي.

كشفت تقارير صحفية تونسية أن اليوم الثلاثاء أن كاردوزو قرر استبعاد الثنائي أسامة السهيلي، أندري بوكيا من قائمة الفريق التونسي لمواجهة الأهلي.

ويبدأ الترجي تحضيراته لمباراته ضد الأهلي اليوم الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين في الأيام الماضية.

وكان الأهلي صعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الترجي للنهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

