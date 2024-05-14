تدخل أبو ريدة والخطيب ولقجع.. مستجدات أزمة الشحات والشيبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات ازمة حسين الشحات لاعب الاهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكان الشيبي قد تقدم بشكوى في القضاء المدني ضد حسين الشحات بعد اعتداءه عليه في إحدى مباريات الاهلي وبيراميدز.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “تواصلت مع هاني أبوريدة وسألته لماذا لم تتدخل لحل أزمة الشحات والشيبي، ولكنه أكد لي أنه تدخل بالفعل”.

وأضاف: “هاني أبو ريدة أكد لي على أنه تواصل يالفعل مع محمود الخطيب رئيس الاهلي، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لإنهاء الأمر وديًا، وكانت الأمور في طريقها للحل”.

واختتم: “مسئولو الاهلي فضلوا الامتثال للوائح والقوانين خاصة بعد شكوى لاعب بيراميدز لحسين الشحات في القضاء المدني”.

وكان حسين الشحات قد تم تحديد جلستين لمحاكمته من قبل محكمة جنح مدينة نصر، ولكن اللاعب لم يحضرهما.

ويواصل الشحات استعدادته مع الاهلي لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.