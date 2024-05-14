موعد مباريات الاتحاد وسبورتنج في نصف نهائي السلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، عن موعد مباريات الدور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة ، والتي من المقرر لها أن تجمع بين فريقا الاتحاد السكندرى و سبورتنج، من أجل تحديد الفريق الصاعد للنهائى، بعد صعود الأهلى.

وصعد الأهلى إلى نهائي دورى السلة بعد التغلب على الزمالك 3/0 في مباريات الـ best of 5 ، حيث تقام المباريات بنظام أن يلتقى كل فريقان في 5 مباريات والفريق الفائز في 3 مواجهات يصعد إلى الدور التالى مباشرة دون الحاجة إلى باقى المباريات.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندرى وسبورتنج.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فتقام المباريات أيام 24 و 26 و 28 و 30 و 31 مايو الجارى، بصالة برج العرب بالإسكندرية، حيث كان مقرر إقامة المباريات أيام 24 و 25 و 27 و 28 و 30 حالة الحاجة الى مباراة خامسة ، إلا أنه تم تعديل موعد المباريات.