موقف شيكابالا من مباراة نهضة بركان القادمة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي لعبت أول أمس بالمغرب، والتي شهدت غياب شيكابالا بسبب الإصابة.

اقرأ أيضًا.. تحديد عدد الجماهير في مباراتي الاهلي ضد الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ولا يزال محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض يعاني من الإصابة بالعضلة الأمامية، حيث يجري اللاعب لتدريبات تهأهيلية.

وتأكد غياب محمود شيكابالا عن مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان المغربي بسبب عدم تعافيه من الإصابة بنسبة 100%.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة نهضة بركان المغربي المقبلة بأي نتيجة لحسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم.

وسبق لنادي الزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة من قبل عام 2019 بالفوز على نهضة بركان في المباراة النهائية.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة نهضة بركان القادم بخلاف شيكابالا كل من عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لعدم القيد في القائمة الإفريقية، كما يغيب محمود الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة.