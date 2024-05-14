جوميز يصدم نجم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول قبل مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي لعبت أول أمس بالمغرب، والتي شهدت غياب شيكابالا بسبب الإصابة.

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ووجه جوميز عتابًا شديد اللهجة للاعب حسام عبد المجيد، وذلك بعد تراجع مستواه الفترة الأخيرة، وارتكابه الأخطاءه المتكررة في المباريات خاصة في مباراة نهضة بركان، حيث تسبب في احتساب ركلة جزاء ضد الزمالك.

وحذر جوميز حسام عبد المجيد من استمراره في ارتكاب الأخطاء، حيث سيستبعده من التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، خاصة وأنه أعطاه الفرصة على حساب الثنائي ياسر حمد ومحمود علاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة نهضة بركان المغربي المقبلة بأي نتيجة لحسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم.

وسبق لنادي الزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة من قبل عام 2019 بالفوز على نهضة بركان في المباراة النهائية.