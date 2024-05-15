السليتي: رودريجو نقطة قوة الترجي أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق أن فريق الترجي التونسي يمتلك أكثر من لاعب مميز قبل مباراة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

وقال محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن رودريجو نقطة قوة الترجي في الخط الهجومي في مباراة الأهلي وهناك اللاعب البرازيلي أيضاً يعد أهم مفاتيح اللعب في الفريق التونسي ".

وتابع السليتي:" فريق الترجي يعتمد على الأسلوب الدفاعي مع كاردوسو وهو ما سيعتمد عليه في مباراة الإياب على الأرجح في القاهرة ".