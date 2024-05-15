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الاتحاد السعودي يفاضل بين ثلاثي عالمي لخلافة جالاردو

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مارسيلو جالاردو مدرب الاتحاد السعودي

مارسيلو جالاردو مدرب الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود 3 أسماء بارزة على طاولة نادي الاتحاد السعودي لتعويض رحيل مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، قد أكد أن نادي الاتحاد السعودي قرر إقالة مارسيلو جالاردو، بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية.

وأوضحت قناة الكأس القطرية، أن البرتغاليان باولو فونسيكا وماركو سيلفا والإيطالي ماسيميليانو أليجري ضمن خيارات نادي الاتحاد السعودي التدريبية خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة.

وكان اتحاد جدة قد خسر بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره الاتفاق في المباراة الأخيرة له ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد العميد لمواجهة نظيره الخليج، في الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الخميس.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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