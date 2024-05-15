الموت يفجع نجم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية

تلقى نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خبرًا صادمًا بوفاة والده، قبل أيام من المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وتوفى والد سيد عبدالله نيمار، لاعب فريق الزمالك، منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، والذي عانى منه خلال السنوات الأخيرة.

وسيتم تشييع جثمان والد سيد نيمار، خلال الساعات القادمة في مسقط رأسه، بحضور عدد من نجوم الزمالك.

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وفي سياق آخر، يواصل الفارس الأبيض استعداداته للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية، قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.