موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق تشيلسي مع نظيره برايتون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب فالمر ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون

وتذاع مباراة تسيلسي وبرايتون في الدوري الانجليزي اليوم، عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج هذا الموسم.

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل خطف بطاقة التأهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.



ويتواجد البلوز في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

بينما يدخل فريق برايتون المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها من 12 فوز و12 تعادل، كما تعرض للهزيمة في 12 مباراة أيضًا.