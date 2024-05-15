بعد اعتماد “فيفا”.. منتخب مصر يشارك في بطولة جديدة

اجتمع مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم في تايلاند لانعقاد الدورة الـ74 لمؤتمر فيفا، حيث تم اتخاذ عدة قرارات من بينها اعتماد بطولة كأس العرب وإقامة ثلاث نسخ منها أعوام 2025، 2029، 2033.

وكانت بطولة كأس العرب قد لعبت عام 2021 والتي شهدت مشاركة مصر وخروجها من دور نصف النهائي، حيث احتلت المركز الرابع في البطولة، والتي توج بها منتخب الجزائر.

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ومن المقرر أن يشارك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في البطولة، في إطار الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم عام 2026.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في اجتماعه اليوم على طلب الاتحاد القطري باستضافة تلك البطولة أعوام 2025، 2029، 2033 باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو وصيفًا بأربع نقاط.