الزمالك ينعى والد سيد عبدالله "نيمار" لاعب الفريق الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى الزمالك والد سيد عبدالله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، وكتب الحساب الرسمي للأول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " خالص العزاء للاعبنا سيد عبد الله "نيمار" في وفاة والده".

وأعلن نيمار وفاة والده، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، صلاة الجنازة في مسجد الحصري 6 أكتوبر، بعد ظهر اليوم".

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