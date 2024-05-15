الأهلي يطلب حكام أجانب لنهائي دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت إدارة الأهلي خطاب رسمي إلى اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، يطلب من خلاله استقدام حكام أجانب لإدارة نهائي دوري السوبر.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي في المباراة النهائية الفائز من الاتحاد وسبورتنج فى الفترة من 6 إلى 14 يونيو المقبل، بنظام best of 5 بين الفرق الصاعدة.

ورحب اتحاد السلة بالفكرة بشرط تحمل الأندية تكلفة استقدام الحكام الأجانب التي تصل إلى 20 ألف يورو.

وسبق أن اعترض الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي عدة مرات على الأداء التحكيمي خاصة في نهائي الكأس ضد الاتحاد وأيضاً لقاء الزمالك في نصف النهائي.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل موعد مباريات الدور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، بين فريقا الاتحاد السكندرى و سبورتنج، لتحديد الفريق الصاعد للنهائى، بعد صعود الأهلى.

وصعد الأهلى إلى نهائي دورى السلة بعد التغلب على الزمالك 3/0 في مباريات الـ best of 5 ، حيث تقام المباريات بنظام أن يلتقى كل فريقان في 5 مباريات والفريق الفائز في 3 مواجهات يصعد إلى الدور التالى مباشرة دون الحاجة إلى باقى المباريات.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندرى وسبورتنج.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فتقام المباريات أيام 24 و 26 و 28 و 30 و 31 مايو الجارى، بصالة برج العرب بالإسكندرية، حيث كان مقرر إقامة المباريات أيام 24 و 25 و 27 و 28 و 30 حالة الحاجة الى مباراة خامسة ، إلا أنه تم تعديل موعد المباريات.