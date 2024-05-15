"ورطة قانونية لأبوظبي".. سيتي وجيرونا في دوري الأبطال!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: تدفع أبوظبي ثمناً لنجاحها الاستثماري في عدة أندية بمجموعة "سيتي فوتبول جروب"، في ظل اقتراب نادي جيرونا الاسباني من التأهل لدوري الأبطال، ووجود مانشستر سيتي في نفس البطولة، وكلاهما تعود ملكيته لأبوظبي، وتمنع قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي سيطرة جهة مالكة واحدة على أكثر من كيان كروي يخوض غمار نفس البطولة، حفاظاً على مبادئ النزاهة.

وفي إطار البحث عن حلول قانونية، فقد عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "مجموعة سيتي لكرة القدم "CITY FOOTBALL GRPOP الإماراتية التي تستحوذ على مانشستر سيتي وعلى حصة في جيرونا خيار سحب استثماراتها للسماح لكلا الناديين بالمنافسة في دوري الأبطال.

تألق مفاجئ لجيرونا

فريق جيرونا الاسباني نجح في تحقيق نتائج مذهلة هذا الموسم للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن أتلتيك بلباو الخامس وذلك قبل ثلاث جولات فقط من ختام منافسات "الليغا".

مما يعني أن جيرونا سوف يشارك تلقائياً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك فريق مانشستر سيتي، والذي سينهي الدوري الإنكليزي هذا الموسم إما متصدرا أو وصيفا.

ولكن الناديين يصطدمان بشدة بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التي تحظر الملكية في أكثر من ناد مشارك في دوري الأبطال، لتحقيق نزاهة المسابقة وتجنب التواطؤ في المباريات.

ما الحلول المقترحة؟

ووفقا لوثيقة "اليويفا"، هناك خياران مفتوحان أمام "مجموعة سيتي لكرة القدم"، التي أسستها أبو ظبي والتي تمتلك حصصا في 13 كياناً كروياً حول العالم بما في ذلك 100 % من مانشستر سيتي و47 % من جيرونا.

ويمكن أن تحل "مجموعة سيتي لكرة القدم" المشكلة عن طريق بيع الأسهم إلى طرف ثالث مستقل، ما يقلل حصة الملكية إلى أقل من 30 بالمائة، أو نقل جميع الأسهم في ناد واحد إلى صندوق ثقة تشرف عليه لجنة يعينها "اليويفا"، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع "روسيا اليوم".

ويمكن أن يتم اختيار الوصي من قبل "مجموعة سيتي لكرة القدم" في نموذج معتمد من "اليويفا" والذي تم تطبيقه هذا الموسم في صفقة امتثال لنادي ميلان وتولوز ومستثمرهما الأمريكي (ريد بيرد كابيتال).

ما العقوبات المنتظرة؟

والفشل في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتنفيذ العرض في موعد أقصاه 3 يونيو، من شأنه أن يؤدي إلى هبوط أحد الفريقين للمشاركة في المسابقة الأوروبية الأدنى (الدوري الأوروبي).

يشار إلى أن الفريق الذي يحتل مركزا أعلى في الدوري المحلي له الأولوية في المشاركة في دوري الأبطال، وفي حالة مان سيتي وجيرونا فإن الأولوية ستكون لفريق مانشستر سيتي.