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عرض جديد من الدوري السعودي لضم مبابي

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كيليان مبابي - منتخب فرنسا - منتخب هولندا

كيليان مبابي - منتخب فرنسا - منتخب هولندا

تلقى كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عرضًا جديدًا من الدوري السعودي للمحترفين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة المدينة أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين تقدم بعرض ضخم للحصول على خدمات مبابي في الصيف القادم.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات الصحافة الأوروبية بأن مبابي أنهى اتفاقه مع ، للانضمام إلى صفوفه في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

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وأكد رئيس رابطة ، أن عقد مبابي مع ريال مدريد يمتد حتى 5 سنوات قادمة.

وكان مبابي قد أعلن رسميًا رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بعدما قرر عدم تجديد عقده، دون الكشف عن الوجهة المقبلة له.

من جهة أخرى فإن نادي ‎النصر السعودي يستهدف الحصول على خدمات اوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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