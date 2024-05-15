تفاصيل جلسة جوميز مع دونجا قبل نهائي الكونفدرالية 

ياسر رشاد - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، تعليمات فنية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

وعقد جوميز جلسة مع اللاعب قبل انطلاق المران، و تحدث معه في بعض النقاط والمواقف الخططية والفنية الخاصة بمركزه، كما حرص على منحه بعض التعليمات والمهام التكتيكية الخاصة استعداداً للمواجهة المقبلة أمام نهضة بركان.

و اطمأن المدير الفني من دونجا على الحالة البدنية الخاصة به، في ظل تعرضة لاجهاد عضلي خلال المواجهة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي.

وشارك "دونجا" في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم بشكل طبيعي، سواء الجزء البدني أو الفقرة الفنية والخططية استعداداً للمواجهة المقبلة، بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.