رابح ماجر لـ "الخليج 365": الدوري المصري هذا الموسم ملئ بالمفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

أشاد الجزائري رابح ماجر نجم فالنسيا وبورتو السابق بالمستوي الحالى لمسابقة الدوري المصري الممتاز فى ظل المنافسة القوية التي تشهدها النسخة الجارية من المسابقة المحلية.

وقال ماجر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الدوري المصري يسير بشكل جيد، والموسم الحالي مليء بالمفاجآت بعد تصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة حتى الآن".

وأضاف ماجر: "على الرغم من المنافسة القوية سيبقي الأهلي نادي كبير وفريق الإنجازات، فهو يتواجد في المركز السادس الآن، ويتبقى له عدد كبير من المؤاجلات، وأتوقع أن يعود ويتصدر".

واختتم حديثه قائلا: "تابعت مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الـ21، والتي جمعتهما على ملعب الدروايش، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، وهذا يثبت قوة الأهلي ونجاح الإدارة الفنية للسويسري مارسيل كولر، فهو يعرف عملاً وأتمنى له التوفيق والمزيد من الإنجازات".

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد 45 نقطة، يليه المصري البورسعيدي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الأهلي فى المركز السادس برصيد 33 نقطة.