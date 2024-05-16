"دوري إسباني ومنافسات عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، العديد من المباريات المباريات الهامة في مختلف المنافسات والمسابقات حول العالم، أبرزها إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري الإٍسباني.

كما تشهد منافسات الدوري المصري اليوم، إقامة مباراتين، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من المسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

إنبي ضد مودرن فيوتشر.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

البنك الأهلي ضد المصري.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد ريال بيتيس.. "بي إن سبورتس 3".. 8.30 مساءً.

ألميريا ضد برشلونة.. "بي إن سبورتس 1".. 10.30 مساءً.

ريال سوسيداد ضد فالينسيا.. "بي إن سبورتس 3".. 11 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الطائي ضد الفتح.. "SSC Sports 1".. 6 مساءً.

الخليج ضد الاتحاد.. "SSC Extra 1".. 9 مساءً.

الوحدة ضد الرائد.. "SSC Sports 1".. 9 مساءً.

أقرأ أيضاً

"المعاملة بالمثل".. الزمالك يجهز هذا الاستقبال لبعثة نهضة بركان

"متسيط على الفاضي؟".. نجم الزمالك السابق يوضح التصريح المثير بشأن إمام عاشور

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2024/5/15/2582775/

"كانت مستحيلة".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن لحاق لاعبه بنهائي الكونفدرالية