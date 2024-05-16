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تحرك عاجل في الاهلي لضم أحمد حجازي

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أحمد حجازي - الاتحاد السعودي

أحمد حجازي - الاتحاد السعودي

تواصل مسئولو النادي الاهلي خلال الساعات الماضية مع أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء قرار مسئولو الاهلي بالتواصل مع أحمد حجازي لمعرفة موقفه من العودة للدوري المصري أو الاستمرار في الدوري السعودي، خاصة بعد قرار مسئولو اتحاد جدة برحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري.

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وارتبط اسم أحمد حجازي بالعودة إلى صفوف النادي الاهلي في فترة الميركاتو الصيفي القادم، لرغبة السويسري مارسيل كولر في تدعيم خط الدفاع بصفوف الفريق الأحمر.

وترغب أندية الزمالك وبيراميدز في ضم أحمد حجازي في فترة الميركاتو الصيفي القادم، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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