ما سبب تسمية كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ "علا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الكرة الرسمية لنهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بين الأهلي و الترجي والزمالك ونهضة بركان المغربي، على الترتيب.

وتحمل كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي وإياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، اسم "علا"، وتظهر للمرة الأولى في تونس، خلال مباراة الأول.

وأوضح "كاف"، سبب اختيار اسم "علا"، وقال إنها تعني الثروة والشرف والاحترام باللغة الأوروبية، والصمود والنجاح باللغة العربية، وترمز إلى الديناميكية والحيوية في كرة القدم الأفريقية.

ويقام ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي، يوم السبت المقبل، فيما يقام لقاء إياب الكونفدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان، يوم الأحد المقبل.

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