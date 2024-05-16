نهائي الكونفدرالية .. بعثة نهضة بركان المغربي تصل القاهرة استعدادًا لملاقاة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة فريق نهضة بركان المغربي إلى القاهرة مساء اليوم الخميس ، استعدادًا لملاقاة الزمالك الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.





ومن المقرر إقامة اللقاء المرتقب في تمام الثامنة مساءً ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعدادًا للقاء المرتقب.

وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وانتظم سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي .

جاء ذلك عقب حصوله على راحة بالأمس بسبب وفاة والده .

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تقديم واجب العزاء للاعب داخل الملعب قبل انطلاق التدريبات.

وشارك "نيمار" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء في الفقرة التأهيلية أو الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للقاء المقبل .