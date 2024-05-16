الدوري السعودي .. محمد شريف يقود الخليج في مواجهة اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الخليج ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة اتحاد جدة التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام ، لحساب الجولة ٣٢ للدوري السعودي.

ويمثل فريق الخليج في اللقاء كل من ..

حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: ليساندرو لوبيز، بيدرو ربيوتشو، وويونج جانغ وسعيد آل حمسل.

الوسط: خالد ناري، ايفو رودريجيز، منصور حمزي، فابيو مارتينز وعبد الله هوساوي.

الهجوم: محمد شريف.

ويخوض فريق الاتحاد اللقاء محتلا المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق الخليج بالمركز الحادي عشر بـ36 نقطة.

كانت مواجهة الدور الأول بين نادي اتحاد جدة ونظيره الخليج، قد انتهت بفوز الاتحاد برباعية أهداف مقابل هدفين.