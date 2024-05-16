محمد شريف يسجل في تعادل اتحاد جدة مع الخليج بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة اتحاد جدة والخليج بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة 32 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سجل مهند الشنقيطي هدف اتحاد جدة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائغ من الشوط الأول، ثم سجل محمد شريف هدف الخليج بالدقيقة 81 من عمر المباراة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع فيما يتواجد الخليج في المركز الـ11 بترتيب الدوري السعودي، برصيد 36 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة..

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: سعد الموسى - حسن كادش - فواز الصقور - مهند الشنقيطي

خط الوسط: عوض الناشري - نجولو كانتي - صالح العمري

خط الهجوم: رومارينيو - مروان الصحفي - فليبي جوتا.

تشكيل الخليج..

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: حمسل - وو يونج - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: حمزي - هوساوي - رودريجيز

خط الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.