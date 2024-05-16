دينا مشرف: أعد المصريين بتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، والمتوجة ببطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة الثلاثاء الماضي، على حساب مواطنتها المصرية مريم الهضيبي بنهائي البطولة بنتيجة 4-3، أنها تعد جموع المصريين بحصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وقالت دينا مشرف خلال تصريحات في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "بنحاول على قد ما نقدر نحقق إنجازات لمصر، وعمر عصر مصدر إلهام بالنسبة لنا جميعًا، وما حققه خلال الأولمبياد الأخير أزاد من طموحنا".

وأكملت لاعبة منتخب مصر: "كون تحقيق البطل المصري عمر عصر، إنجاز كبير قبل ذلك في أولمبياد طوكيو يحفزنا بقوة، ونعد المصريين بتحقيق ميدالية في الأولمبياد القادمة".

وأشارت بطلة تنس الطاولة: "نعم قادرون في أولمبياد باريس 2024، نحقق إنجازا كبيرا بإذن الله ونصل لأبعد نقطة ممكنة، واعد المصريين العودة من فرنسا بميدالية".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.