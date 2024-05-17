محمد شريف يعلق على هدفه أمام الاتحاد في الدوري السعودي

علق الدولي المصري محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، على تسجيله هدف أمام فريق الاتحاد، أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل محمد شريف هدف التعادل لصالح الخليج في شباك الاتحاد، في الدقيقة 81 من صناعة إيفو رودريجيز.

وقاد فريقه للتعادل مع الاتحاد، 1-1 ضمن منافسات دوري روشن.

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وقال شريف في تصريحات عبر قنوات “SSC” عقب اللقاء: ” كنا نريد تحقيق الفوز اليوم، ولكن التعادل أمام الاتحاد نتيجة جيدة”.

وتابع:” فريق كبير مثل الاتحاد التعادل أمامه ليست نتيجة سيئية بالتأكيد”.

وواصل: ” هدفي اليوم هوتوفيق من الله، تحركت جيدًا ثم استطعت أن أسجل”.

واختتم حديثه:” أشكر جماهير الخليج، فهم دائمًا يدعموننا في كل مكان”.

ورفع الخليج رصيده إلى 37 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 51 نقطة محتلًا المركز الخامس.